Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации отмечают 21 марта

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации проводится ежегодно 21 марта по решению XXI сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 26 октября 1966 года. Как сообщает calend.ru, в этот день в 1960 году полиция открыла огонь и убила 69 человек в ходе проводившейся в Шарпевиле (Южная Африка) мирной демонстрации протеста против законов режима апартеида об обязательной паспортизации африканцев в ЮАР.
Провозглашая этот день в 1966 году, Генеральная Ассамблея ООН призвала международное сообщество удвоить усилия в целях ликвидации всех форм расовой дискриминации. Тем самым подтверждая, что расовую дискриминацию можно считать «отрицанием прав человека, основных свобод и справедливости, и она является преступлением против человеческого достоинства».
Также ООН признает, что дискриминация — серьезное препятствие к экономическому и социальному развитию, а также к международному сотрудничеству и миру. Организацией Объединенных Наций расовая дискриминация решительно осуждается и любая политика, связанная с ней, не только неприемлема, но и несовместима с обязательствами, принятыми государствами-членами организации согласно Уставу ООН.
При этом отмечается, что и сегодня во многих регионах мира возрождаются расизм, расовая дискриминация, ксенофобия и связанная с ними нетерпимость, которые часто направлены против мигрантов и беженцев.
ООН вновь и вновь призывает все государства соблюдать Декларацию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Всеобщую декларацию прав человека и принимать действенные меры, в том числе и законодательные, по борьбе с расизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией и нетерпимостью, и продвигать идеи толерантности, инклюзивности, единства и уважения.
Среди программ, способных помочь в борьбе с расовой дискриминацией, ООН рассматривает, в частности, содействие в предоставлении равных возможностей общеобразовательной и профессиональной подготовки, а также гарантий в отношении пользования (без дискриминации по признаку расы, цвета кожи или этнического происхождения) основными правами человека, такими как право голоса, право на равный доступ к пользованию социальным обслуживанием.