Медведев оценил возможность возврата смертной казни в России

Ограничений для возвращения смертной казни в России теперь нет, но все будет зависеть от текущей ситуации — мораторий может остаться, если все будет спокойно, или же его пересмотрят в случае необходимости, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
Он отметил, что на эту тему есть руководящие разъяснения Конституционного суда, есть его правовая позиция.
«И это суверенное решение, это действительно никак не связано напрямую с участием в Совете Европы, хотя внутренняя связь здесь, вне всякого сомнения, присутствует. Сейчас в этом смысле никаких ограничений нет, но это очень сложный вопрос, который касается не только правовой, но и нравственной составляющей, поскольку даже основные, канонические источники различных религий на этот вопрос отвечают очень по-разному. А на это, прежде всего, обращают внимание, когда обсуждают тему смертной казни в той или иной стране», — заметил Медведев.
Зампред Совбеза напомнил, что в Европе в какой-то момент отказались от использования смертной казни, Россия это сделала, а в США и Китае не отказались, как и в некоторых других странах для тех, кто совершил особо тяжкие деяния, прежде всего, убийства.
Он пояснил, что даже решения КС могут меняться. «Потому что даже решения Конституционного суда — это не священное писание, они могут меняться. И в истории нашей страны такие периоды бывали. Я напомню, что после войны Советский союз отменил применение смертной казни. Продолжалось это недолго. Достаточно быстро смертная казнь была восстановлена. Связано это было с высоким ростом насильственных преступлений, в том числе убийств. Что будет в будущем, я не знаю», — заключил он.
Ранее Медведев, комментируя приостановку членства России в Совете Европы, заявил, что это «хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране — типа смертной казни для опаснейших преступников».
Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев говорил, что вопрос о возвращении смертной казни в стране может встать при расследовании военных преступлений.