В США прошло шоу дронов в память о 25-й годовщине терактов 11 сентября

В Нью-Йорке почтили память погибших в терактах 11 сентября 2001 года. Инсталляция из светящихся дронов воссоздала силуэты башен-близнецов в полную величину. Число использованных дронов символизировало число погибших в теракте — 2977, сообщил The Daily Telegraph.

Фотографии: Jeremy Weine / Getty Images

Сегодня в Соединенных Штатах Америки и во всем мире вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года. Траурные церемонии по этому поводу проходят ежегодно. В этом году дань уважения погибшим и всем работникам спецслужб, которые спасали людей в тот роковой для всемирной истории день отдают в том числе и с помощью прошедшего накануне шоу дронов по названием «2977 огней над Гудзоном». Проект был организован компанией Sky Elements при поддержке Нью-Йоркского фонда искусств. В создании визуальной концепции были задействованы и выжившие в трагедии спасатели, пожарные, полицейские, а также родственники погибших. Световые проекции зданий разместилась рядом с ежегодной инсталляцией «Посвящение в свете» на месте разрушенного Всемирного торгового центра, состоящей из 88 вертикальных прожекторов.

Утром 11 сентября 2001 года несколько боевиков-смертников террористической организации «Аль-Каида*» захватили управление четырех пассажирских самолетов, два из которых были направлены в сторону башен-близнецов, третий был направлен в здание Пентагона, а четвертый, при попытке избавиться от боевиков и вернуть управление судном пилотам, упал на территории штата Пенсильвания.

Около 9 утра первый самолет врезался в северное здание Всемирного торгового центра, еще через 17 минут — в южное. Сотни людей на бортах самолетов погибли от столкновения, тысячи оказались заперты в башнях-близнецах, многие погибли при попытке спастить: выпрыгивали из окон зданий. После третий самолет врезался в здание Пентагона: все пассажиры погибли, как и более сотни людей в самом здании. Примерно в 10 утра четвертый самолет, который должен был врезаться либо в здание Капитолия, либо в Белый дом, упал в поле штата Пенсильвания. Все, кто находился на борту, погибли.

18 декабря 2001 года президент США, тогда еще Джордж Буш, подписал закон об утверждении общенационального Дня патриота, который будет отмечаться каждый год 11 сентября в память о погибших в результате терактов в башнях-близнецах Всемирного торгового центра.

Согласно закону, каждый год в этот день издается прокламация в память о погибших, а также приспускаются все национальные флаги были приспущены. Инициаторами утверждения Дня патриота за этой датой стали законодатели от штата Нью-Йорк.

*Признана террористической и запрещена в РФ