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Рижский бальзам оказался под угрозой исчезновения

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Легендарный рижский бальзам под угрозой исчезновения — компания водочного магната Юрия Шефлера* задолжала более 65 миллионов евро кредиторам и властям Латвии, сообщила Baza в своем канале в мессенджере Мах.

Серьезные финансовые проблемы выявлены у латвийской компании Latvijas balzams* — производителя рижского бальзама и шампанского. На 89,99% предприятие контролирует алкогольная бизнес-группа олигарха Юрия Шефлера*.

В последние годы дочерняя фирма алкогольной империи терпит крах: только за первый квартал 2026 года она ушла в убыток на 1,4 миллиона евро, при этом на 31 марта на балансе было всего 38 тысяч евро, и сейчас накопила долг в 65,26 миллиона евро (около 6,5 миллиарда рублей).

Решить проблемы Latvijas balzams* могли бы связанные компании группы, которые задолжали ей крупную сумму денег. Она ждет более 111 миллионов евро: около 62 миллионов в виде требований и 49 миллионов в виде займов. Однако отдавать их не торопятся.

Юрий Шефлер* и его компании в 2024 году были признаны в России экстремистскими из-за предполагаемого финансирования ВСУ, после чего его активы национализировали.

*Внесены в перечень экстремистов и террористов на территории РФ

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