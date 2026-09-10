На Командорских островах могут создать парк возрожденных видов вымерших животных

Командорские острова могут стать площадкой для создания парка восстановленных исчезнувших видов животных. Таким мнением поделились ученые из Европейского университета в Санкт-Петербурге (ЕУСПб), которые совместно с коллегами из других научно-исследовательских институтов первыми в мире расшифровали митохондриальный геном стеллерова (очкового) баклана.

Изображение сгенерировано нейросетью

Как объяснили специалисты, это были гигантские нелетающие птицы, которые обитали на архипелаге до середины XIX века. Они имели темное оперение с металлическим отливом и характерные голые участки кожи вокруг глаз («очки»). Их длина тела составляла около метра, а масса достигала 5–6 кг. Из-за крупных габаритов и коротких крыльев птицы тяжело взлетали, но отлично плавали и ныряли. При этом они практически не боялись человека. Их истребили из-за неконтролируемой охоты.

«Полученные в ходе исследования данные позволят подробнее изучить эволюцию птиц Тихоокеанского региона, а также точнее определить причинно-следственные связи и хронологию вымирания вида. В будущем, когда появятся нужные технологии, результаты исследований могут стать основой для возрождения вида», — поделился заведующий лабораторией палеогеномики ЕУСПб Артем Недолужко.

По его словам, это сложный и амбициозный проект, который объединит ученых со всего мира. При этом Командорские острова могут стать одной из центральных площадок таких исследований. В перспективе здесь можно организовать первый в мире парк возрожденных вымерших видов, пишут «Известия».