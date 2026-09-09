Россиянина осудили за драку и убийство в центре для бездомных

70-летний мужчина из Калужской области проведёт 8 лет в колонии строгого режима за убийство знакомого.

Трагедия произошла в марте в Калужском центре социальной адаптации для людей без определённого места жительства и занятий.

По данным следствия и суда, двое постояльцев поссорились. Обычный конфликт закончился кровавой расправой: пенсионер схватил нож и несколько раз ударил им знакомого в жизненно важные органы.

Потерпевшего доставили в больницу и оказали ему медицинскую помощь, но спасти мужчину не удалось.

Суд признал 70-летнего калужанина виновным в убийстве и назначил ему 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима, пишет Kaluga-poisk.ru