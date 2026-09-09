 
В России и мире

Россиянина осудили за драку и убийство в центре для бездомных

0

70-летний мужчина из Калужской области проведёт 8 лет в колонии строгого режима за убийство знакомого.

Трагедия произошла в марте в Калужском центре социальной адаптации для людей без определённого места жительства и занятий.

По данным следствия и суда, двое постояльцев поссорились. Обычный конфликт закончился кровавой расправой: пенсионер схватил нож и несколько раз ударил им знакомого в жизненно важные органы.

Потерпевшего доставили в больницу и оказали ему медицинскую помощь, но спасти мужчину не удалось.

Суд признал 70-летнего калужанина виновным в убийстве и назначил ему 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима, пишет Kaluga-poisk.ru

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026