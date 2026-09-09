Американский мультсериал «Южный Парк» спустя 29 лет сменил название

Создатели американского мультсериала «Южный Парк» (South Park) Трей Паркер и Мэтт Стоун объявили о смене его названия спустя 29 лет — на «Южная Америка» (South America), сообщили на сайте сериала.

«Вдохновившись смелостью и патриотизмом Apple и Google, мы меняем название South Park на South America», — сказали они.

Трей Паркер и Мэтт Стоун также поблагодарили материнскую компанию Paramount, использовав в ее адрес выражение Skydance Capitulation. Сообщение о смене названия вышло после того, как сериал получил премию «Эмми» как лучшая анимационная программа.

Сериал впервые вышел на Comedy Central 13 августа 1997 года. Его главные герои — Стэн, Кайл, Картман и Кенни. В 2027 году проект отметит 30-летие. 29-й сезон «Южного Парка» начнется 16 сентября, пишет РБК.

В августе президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. Новое название вступило в силу немедленно. В сентябре Apple изменила название озера на озеро Америка в веб-версии Apple Maps вслед за Google, которая ранее сделала это для пользователей в США.