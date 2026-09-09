Экс-кадровика Минобороны Кузнецова приговорили к 12 годам колонии

Бывшего главного кадровика Минобороны генерала Юрия Кузнецова в среду 235 гарнизонный военный суд приговорил к 12 годам колонии за взятку от предпринимателя Левы Мартиросяна.

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

«Окончательно назначить Кузнецову 12 лет лишения свободы... со штрафом 125 миллионов рублей, с лишением госнаград», - огласил решение судья.

Также под арестом оставили имущество супруги генерала Кузнецова

Второму фигуранту Мартиросяну суд назначил 10 лет колонии со штрафом 62 миллиона рублей. Кроме того, суд сохранил арест, наложенный на имущество, а именно: Икону «Господь Вседержитель», часы наручные 14 штук, шпагу офицерскую, 120 миллионов рублей, а также монеты, дом и участки, комплект из браслета и серег, панно, зажимы для галстука.

Как было установлено в суде, генерал Юрий Кузнецов в 2021-2023 годах, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна в виде земельного участка и здания за определенные действия в интересах взяткодателя. Изначально стоимость оценивалась в 30,5 миллиона рублей.

Затем сумма вменяемой ему взятки была увеличена до 80 миллионов рублей, пишет РИА Новости.