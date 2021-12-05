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Президент России подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами

Президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами, предусматривающий новую систему оплаты по контрактам. Об этом он заявил на совещании по ситуации в авиационной отрасли.

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Путин уточнил, как будет работать новая система оплаты энергоресурсов. Контрагентам предлагается следующая схема: для приобретения российского газа нужно открыть рублевые счета в банках РФ, с которых будет вестись оплата газа, поставленного начиная с 1 апреля.

При этом президент РФ подчеркнул, что за нарушение ритмичности оплаты последуют санкции. Если не будут производиться платежи, то это будет считаться неисполнением обязательств со стороны покупателей, отметил он.

«Нам никто ничего бесплатно не продает, и мы тоже не будем заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты будут остановлены», - сказал Путин, передает ТАСС.

Путин также заявил, что для России неприемлемы те риски, которые возникают при торговле газом за доллары и евро. Перевод расчетов на российские рубли - важный шаг к укреплению финансово-экономического суверенитета, отметил глава государства.

По его словам, в ситуации, при которой финансовую систему западных стран используют как оружие, когда контракты с российскими предприятиями, банками, физлицами отказываются исполнять компании из этих государств, когда активы в евро и долларах замораживаются, не имеет смысла использовать валюты этих стран.

«На самом деле что происходит, что уже произошло? Мы поставили европейским потребителям наши ресурсы, в данном случае - газ. Они его получили, заплатили нам в евро, которые затем сами же и заморозили. В этой связи есть все основания считать, что часть поставленного газа в Европу мы поставили фактически бесплатно, - возмутился президент. - Так, естественно, продолжаться не может».

Путин обратил внимание и на тот факт, что при дальнейших поставках газа и их оплаты по традиционной схеме могут также быть заблокированы новые финансовые поступления в долларах или евро. По его мнению, такое развитие ситуации вполне ожидаемо, некоторые политики на Западе об этом говорят публично. Он отметил, что в подобном ключе высказываются главы правительств стран ЕС.