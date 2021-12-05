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Эксперт предложила альтернативные способы оплаты онлайн при заблокированной карте

После того как российские карты нескольких международных платежных систем перестали действовать за рубежом, многие россияне стали оплачивать товары через электронные кошельки, рассказала финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова.

«Считается, что такая форма оплат больше нужна для владельцев криптовалют, но это не так: пользоваться электронным кошельком можно для оплат не только криптовалютными активами, но и привычными нам фиатными деньгами (т. е. привычной национальной или иностранной валютой, но только в цифровом виде). <...> То есть такие средства, которые пользователь размещает на своем счету в интернете (на кошельке), доступны для оплаты только в Сети», - приводит слова Самойловой «Прайм».

По словам эксперта, можно найти достаточно сервисов, которые предлагают завести электронный кошелек – это альтернатива обычному банковскому счету. Но оплачивать покупки таким образом можно на маркетплейсах, на зарубежных площадках, для оплат игровых услуг и так далее, уточнила Самойлова.

Он отметила, что открыть электронный кошелек гораздо быстрее и проще, чем завести счет в банке или получить привычную карту – достаточно в Cети найти соответствующий ресурс.