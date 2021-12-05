В России и мире

День сотрудников военных комиссариатов отмечается в России 8 апреля

День сотрудников военных комиссариатов отмечается в России 8 апреля в соответствии с указом президента РФ от 31 мая 2006 года.

В этот день, 8 апреля 1918 года, декрет Совета народных комиссаров «Об учреждении волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам» учредил волостные, уездные, губернские и окружные комиссариаты по военным делам — военкоматы. Одной из главных задач была подготовка населения к введению обязательной воинской повинности.

В первые годы советской власти на территории Советской республики образовались 7 окружных, 39 губернских, 385 уездных и 7 тысяч волостных военных комиссариатов. На сегодняшний день, по данным Минобороны РФ (на 2018 год), в 85 субъектах РФ функционируют 84 военкомата, в состав которых входят более 1,5 тысяч отделов по муниципальным образованиям.

С 1993 года значительно расширился круг задач, выполняемых сотрудниками военкомата. Теперь военный комиссариат, в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления, наряду с организацией призыва в Вооруженные Силы и постановкой на учет рядовых и офицеров запаса, а также техники, находящейся на территории района, выполняет целый ряд задач социального плана.

У работников военкоматов нет второстепенных задач, будь это подготовка и проведение мобилизации; организация и ведение воинского учета; организация учета транспортных средств, предоставляемых Вооруженным Силам Российской Федерации; организация морально-психологической работы или организация и проведение мероприятий по военно-профессиональной ориентации и профессиональному психологическому отбору граждан; извещение членов семей военнослужащих, погибших или умерших при прохождении военной службы.

Уже больше 100 лет военные комиссариаты органично слиты с историей создания и развития Вооруженных Сил, внесли и продолжают вносить достойный вклад в решение важнейших государственных задач по обеспечению обороноспособности страны.