В России и мире

Минюст признал иноагентом рэпера Face

Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, шесть физлиц. Об этом сообщает «Газета.Ру». В список был включен Иван Дремин более известный как рэпер Face, бывший адвокат Марк Фейгин, журналистки Екатерина Маяковская и Ирина Борухович, поэт Андрей Филимонов, кандидат исторических наук, доцент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Дмитрий Дубровский.

Ранее в России появился реестр физических лиц-иноагентов. В этот реестр ведомство включило журналистов Евгения Киселева (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом) и Матвея Ганапольского (признан в РФ иностранным агентом). Согласно информации Минюста, эти журналисты ведут политическую деятельность и получают финансирование от Украины.