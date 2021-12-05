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Темы научных исследований в регионах России будут согласовывать губернаторы

Темы научных исследований в российских регионах России будут согласовываться губернаторами. Соответствующее распоряжение подписал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, сообщается в официальном телеграм-канале министерства.

«У нас есть поручение президента РФ активнее вовлекать в реализацию научно-технической политики регионы. Поэтому мы запускаем пилотный проект по планированию научными организациями и университетами, которые подведомственны Минобрнауки России и являются участниками научно-образовательных центров мирового уровня, новых тематик фундаментальных исследований на 2023 год через Единую государственную информационную систему учета научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения», - рассказал Валерий Фальков.

По его словам, это означает, что новые тематики фундаментальных исследований будут формироваться научно-образовательными организациями с учетом приоритетов развития региональных экономик в условиях санкций и рассматриваться губернаторами до направления на экспертизу в Российскую академию наук.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть традиционную систему высшего образования в России.