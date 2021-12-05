Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
Электронные квитанции
Современный центр обслуживания
о рынке недвижимости
курс на отдых
Господин Рейтингомер
Денис Иванов о благоустройстве округа
Geely по специальной цене
Тверские управленцы
Сэкономить на бумаге призвал «Псковэнергосбыт»
собачья жизнь
школа без второго иняза
 
 
 
ещё В России и мире 05.12.2021 09:220 Эксперты выяснили, что сделало омикрон-штамм «более человечным» 11.04.2022 09:000 Темы научных исследований в регионах России будут согласовывать губернаторы 11.04.2022 08:450 День освобождения узников фашистских концлагерей отмечают в мире 11 апреля 11.04.2022 07:000 Силуанов предупредил Запад о последствиях при попытке объявления дефолта 10.04.2022 13:041 Сервис по переносу каналов из YouTube во «ВКонтакте» запустили в России 10.04.2022 10:382 День братьев и сестер отмечают 10 апреля
 
 
 
Самое популярное 08.04.2022 22:440 Псковский губернатор сообщил о похоронах погибших в ходе спецоперации на Украине 09.04.2022 10:353 Тело выпавшей из окна дома девушки обнаружили в Пскове 08.04.2022 10:400 Великолукская прокуратура проводит проверку по факту смерти ребенка в больнице 08.04.2022 13:183 Минус два 08.04.2022 17:160 Еще один военнослужащий из Пскова погиб во время спецоперации на Украине
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Темы научных исследований в регионах России будут согласовывать губернаторы

11.04.2022 09:00|ПсковКомментариев: 0

Темы научных исследований в российских регионах России будут согласовываться губернаторами. Соответствующее распоряжение подписал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, сообщается в официальном телеграм-канале министерства. 

«У нас есть поручение президента РФ активнее вовлекать в реализацию научно-технической политики регионы. Поэтому мы запускаем пилотный проект по планированию научными организациями и университетами, которые подведомственны Минобрнауки России и являются участниками научно-образовательных центров мирового уровня, новых тематик фундаментальных исследований на 2023 год через Единую государственную информационную систему учета научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения», - рассказал Валерий Фальков. 

По его словам, это означает, что новые тематики фундаментальных исследований будут формироваться научно-образовательными организациями с учетом приоритетов развития региональных экономик в условиях санкций и рассматриваться губернаторами до направления на экспертизу в Российскую академию наук. 

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть традиционную систему высшего образования в России. 

Теги: #студенчество #Минобрнауки #наука
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к идее совместной уборки города?
В опросе приняло участие 750 человек
11.04.2022, 09:170 Сбербанк снизил ставки по большинству ипотечных программ 11.04.2022, 09:000 Темы научных исследований в регионах России будут согласовывать губернаторы 11.04.2022, 08:450 День освобождения узников фашистских концлагерей отмечают в мире 11 апреля 11.04.2022, 08:300 «Ока» загорелась в Опочке из-за аварийного состояния электроники
11.04.2022, 08:150 Госдума рассмотрит законопроект о штрафах за покупку алкоголя детям 11.04.2022, 07:580 Пожилой мужчина погиб при пожаре в СНТ «Псковитянка» 11.04.2022, 07:530 До 13 градусов тепла прогнозируют синоптики на Северо-Западе 11.04.2022, 07:351 При ремонте по ОСАГО могут разрешить использование подержанных запчастей
11.04.2022, 07:160 «Мазда» вылетела в кювет в Островском районе, пострадал водитель 11.04.2022, 07:000 Силуанов предупредил Запад о последствиях при попытке объявления дефолта 10.04.2022, 22:500 Микроавтобус наехал на женщину в Псковском районе 10.04.2022, 22:000 В Турции планируют создать авиакомпанию для перевозки российских туристов
10.04.2022, 21:400 Сомнолог дал советы россиянам по восстановлению режима сна после выходных 10.04.2022, 21:070 Глава Великих Лук поздравил футболистов с уверенной победой 10.04.2022, 20:540 В России популярность переводов через СБП выросла более чем в два раза 10.04.2022, 20:340 Великолукские футболисты победили в домашнем матче
10.04.2022, 20:050 Пожар в жилом доме в Великих Луках произошел из-за неосторожности 10.04.2022, 19:491 Борис Елкин призвал воздержаться от излишних поездок на летней резине 10.04.2022, 19:350 Псковичей предупредили о подстерегающих в быту опасностях 10.04.2022, 19:120 Аналитики отметили растущую популярность китайского языка среди россиян
10.04.2022, 18:520 В Великих Луках 11 человек тушили пожар в многоквартирном доме 10.04.2022, 18:341 Сдавать в аренду планируют помещения Дома Беклешова в Пскове 10.04.2022, 18:040 В псковской поликлинике перечислили способы борьбы с сезонной аллергией 10.04.2022, 17:390 В Псковской области продолжается операция «Дети России – 2022»
10.04.2022, 17:192 Историю дома с шестиконечными звездами рассказали псковичам 10.04.2022, 16:550 Псковичам напомнили о возможности обжаловать штраф за нарушения ПДД 10.04.2022, 16:290 Жителям Псковского района рассказали о правилах сжигания мусора и разведения костров 10.04.2022, 16:030 В Пскове подвели итоги краеведческой олимпиады к 350-летию Петра I
10.04.2022, 15:440 В выручке печорского магазина обнаружили фальшивые деньги 10.04.2022, 15:252 Мужской парикмахер из Пскова стала новой героиней телешоу «Перезагрузка» 10.04.2022, 15:060 Посмотреть на Луну через телескоп можно будет в центре Пскова 12 апреля 10.04.2022, 14:480 Николай Козловский обратился к великолукским футболистам перед игрой с нижегородцами
10.04.2022, 14:370 Резервный фонд правительства России увеличат за счет нефтегазовых доходов 10.04.2022, 14:170 Псковские борцы привезли медали с турнира по самбо «Весенняя капель» 10.04.2022, 13:571 За сутки в Псковской области выявили менее 90 случаев заражения коронавирусом 10.04.2022, 13:440 Полиция выявила факты фиктивной регистрации граждан в Острове и Невеле
10.04.2022, 13:240 Свыше 10 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 11 апреля 10.04.2022, 13:041 Сервис по переносу каналов из YouTube во «ВКонтакте» запустили в России 10.04.2022, 12:440 Мужчину без определенного места жительства разыскивают в Пскове 10.04.2022, 12:250 Александр Козловский поздравил псковичей с Днем войск противовоздушной обороны
10.04.2022, 12:050 Псковичи сообщают об открытом движении на участке улицы Некрасова при знаке «тупик» 10.04.2022, 11:440 Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам 10.04.2022, 11:370 Число жертв коронавируса в Псковской области возросло до 1 770 10.04.2022, 11:183 Интерактив: Без дна
10.04.2022, 10:599 Председателем псковского «Яблока» вновь избрали Льва Шлосберга 10.04.2022, 10:382 День братьев и сестер отмечают 10 апреля 10.04.2022, 10:190 Итоги конкурса «Гитара-соло, гитара-плюс» подвели в Пскове 10.04.2022, 09:590 В Пскове женщину задержали за кражу спиртного и продуктов
10.04.2022, 09:381 Минстрой заявил о возможности пересмотра параметров льготной ипотеки 10.04.2022, 09:192 Двух псковичей осудили в Петербурге за стрельбу по мигранту 10.04.2022, 09:001 Исследования назальной вакцины от COVID-19 в России проведут с участием детей 09.04.2022, 22:050 Минздрав определит, при каких болезнях можно лечиться в детских медцентрах до 21 года
09.04.2022, 21:152 Рост цен на дрова обсудили в администрации Себежского района 09.04.2022, 20:481 Александра Лукашенко ударили клюшкой по лицу во время хоккейного матча 09.04.2022, 20:250 Популярный миф о кофеине развенчали в Минздаве 09.04.2022, 20:020 Великолучане стали чемпионами Европы по пауэрлифтингу
09.04.2022, 19:320 Минпромторг рассчитывает на развитие производства в косметической отрасли 09.04.2022, 19:120 Авиакомпанию только для российских туристов планируют создать в Турции 09.04.2022, 18:520 Результаты социального акселератора подвели в Великих Луках 09.04.2022, 18:300 Ушедшего из больницы псковича продолжают искать полицейские
09.04.2022, 18:060 Фотофакт: Вандалы разломали инсталляцию, посвященную бойцам 6-й роты в Пскове 09.04.2022, 17:460 В России нет роста регистрируемой безработицы – Татьяна Голикова 09.04.2022, 17:131 Псковский ансамбль «Сказ» отпраздновал 45-летие. ФОТО 09.04.2022, 16:501 Видеозапись мастер-класса по воркауту в Невеле опубликовали псковские спортсмены
09.04.2022, 16:250 Правительство одобрило проект изменений в Уголовный кодекс о сбыте и ввозе лекарств 09.04.2022, 16:053 Евросоюз прекратил пропуск автотранспорта, зарегистрированного в России и Белоруссии 09.04.2022, 15:450 Облачную погоду и мокрый снег прогнозируют в Псковской области 10 апреля 09.04.2022, 15:250 Псковские полицейские ищут очевидцев ДТП с пострадавшим ребенком
09.04.2022, 15:050 «Эмму Бовари жалко, несмотря ни на что» – интервью с актрисой псковского театра 09.04.2022, 14:430 Современная бактериологическая лаборатория открылась в Великих Луках 09.04.2022, 14:200 Правительство намерено расширить возможности пользователей портала госуслуг 09.04.2022, 14:000 Более 150 жителей Псковской области вылечились от коронавируса за сутки
09.04.2022, 13:401 Псковичам расскажут о героизме узников фашистских концлагерей 09.04.2022, 13:200 Жилой дом горел в Опочке ночью 9 апреля 09.04.2022, 13:000 Два нетрезвых водителя привлекли внимание дорожных полицейских в Псковской области 09.04.2022, 12:400 Получить рабочую профессию предлагают абитуриентам в Псковском политехническом колледже
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru