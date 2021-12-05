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Российские ученые нашли способ эффективно уничтожать раковые клетки

Ученые Курчатовского института рассмотрели целый ряд веществ и определили среди них наиболее подходящее для адресного уничтожения злокачественных клеток при раке молочной железы.

Изотоп свинца-212 имеет период полураспада 10 часов, что делает его применение очень удобным для борьбы с онкозаболеваниями, пришли они к выводу. За это время специалисты легко успеют приготовить препарат, доставить его в клинику и ввести в организм пациента, сообщают «Известия».

Свинец распадется на поверхности раковой клетки и повредит опухоль — выделяющееся в результате распада радиоактивное излучение уничтожает злокачественные образования.

При этом для свинца-212 хорошо изучены методики его доставки к очагу опухоли. Также у него есть диагностическая пара — свинец-203, который можно использовать для контроля состояния пациента одновременно с проведением терапии.

Оба радиоизотопа в составе фармацевтических препаратов в организме распределяются одинаково, поэтому по расположению свинца-203, выделяющего видимое приборами гамма-излучение, можно понять, где находится свинец-212, и таким образом контролировать процесс лечения.

Для адресной терапии рака с 80-х годов прошлого века используются так называемые векторные соединения. Такие вещества «распознают» злокачественные клетки и прикрепляются к ним. Действующий компонет, который вектор доставляет к новообразованию, — радионуклид. Он и уничтожает опухоль.

Таким образом можно бороться с раковыми клетками, не повреждая здоровые ткани, пришли к выводу специалисты.