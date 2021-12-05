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В России и мире

Опубликованы сведения о доходе президента Владимира Путина в 2021 году

15.04.2022 19:17|Псков

Доход президента РФ Владимира Путина в прошлом году составил 10 миллионов 202 тысячи 616 рублей. Сведения об этом содержатся в его декларации о доходах, расходах и имуществе. Она опубликована в пятницу, 15 апреля, на сайте Кремля.

Как отмечает ТАСС, указанная сумма на 207,9 тысяч рублей больше, чем годом ранее (9 млн 994 тыс. рублей). Рекордным остается доход президента России в 2017 году - более 18,7 млн рублей, но эта сумма учитывала в том числе средства от продажи земельного участка в 15 соток.

Перечень имущества президента в декларации не изменился. В его собственности квартира площадью 77 кв. м и гараж площадью 18 кв. м, две раритетные «Волги» ГАЗ М21, внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф». В пользовании главы государства также квартира в 153,7 кв. м и гаражное место на 18 кв. м. Все эти объекты находятся в России.

Источник: Псковская Лента Новостей
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