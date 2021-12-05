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В начале учебной недели в школах России будут исполнять гимн и поднимать флаг

Исполнение гимна России и поднятие государственного флага в начале учебной недели будут проводиться в каждой школе с 1 сентября следующего учебного года, заявил глава министерства просвещения Сергей Кравцов.

«С 1 сентября следующего учебного года уже в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели, поднятие государственного флага», - приводит слова Кравцова ТАСС.

Такое заявление глава министерства просвещения сделал на первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!» в Музее Победы.

Ранее сообщалось, что министерство просвещения России введет изучение истории с первого класса.