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«Яндекс.Еду» оштрафовали из-за утечки персональных данных пользователей

Мировой суд Замоскворецкого района Москвы назначил штраф в размере 60 тысяч рублей сервису «Яндекс.Еда» за утечку данных пользователей в открытый доступ в интернете. Об сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу.

«Сервису "Яндекс.Еда" назначен штраф в размере 60 тысяч рублей», - сказали в пресс-службе. Там отметили, что сервис признан виновным в правонарушении, предусмотренным частью 1 статьи 13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства в области персональных данных).

1 марта сервис «Яндекс.Еда» сообщил, что его служба безопасности выявила произошедшую по вине сотрудника утечку информации пользователей, в том числе их телефонных номеров, адресов, имен и информации о заказах. Утечки логинов, паролей и данных банковских карт не было. 22 марта злоумышленники запустили сайт с визуализацией - они привязали данные пользователей «Яндекс.Еды» к интерактивной карте. При этом на сайте можно найти сведения, которых не было в массиве: например, ФИО и адреса электронной почты. «Это означает, что создатели сайта скомпоновали данные "Еды" с данными, утекшими из других компаний», - отметили в компании.

По словам руководителя «Яндекс.Еды» Романа Маресова, команда сервиса свела к минимуму количество сотрудников, которые имеют доступ к частным данным. Кроме того, по словам Марксова, команда сервиса добивается блокировки сайтов и каналов, которые публикуют «утекшие» данные, обращается к регистраторам и облачным хранилищам, чтобы разделегировать домены и удалить файлы с информацией о заказах.

В свою очередь Роскомнадзор составил административный протокол в отношении ООО «Яндекс.Еда» за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных и направил материалы в суд.

Также в суд обратились ряд пользователей сервиса с исками о компенсации.