Евросоюз анонсировал шестой пакет санкций против России

Евросоюз готовит шестой пакет санкций против Москвы, которые затронут импорт нефти из России. Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью газете Times.
«Мы работаем над шестым пакетом санкций, один из рассматриваемых вопросов — это некая форма нефтяного эмбарго. Когда мы вводим санкции, мы должны делать это таким образом, чтобы они усиливали давление на Россию, но при этом минимизировали ущерб для нас самих», — заявил Домбровскис, передает РИА Новости.
По словам вице-президента ЕК, детали санкций, касающихся российской нефти, еще не согласованы. Он отметил, что они могут включать постепенный отказ от российской нефти или введение тарифов на экспорт сверх определенного ценового предела.
Евросоюз почти полностью зависит от внешних закупок газа. Россия в 2021 году была основным поставщиком, обеспечив примерно 45 процентов импорта ЕС «голубого топлива», сообщала ранее Еврокомиссия. К середине мая она планирует представить план, как ликвидировать зависимость Евросоюза от российских газа, нефти и угля к 2027 году.
Напомним, 24 февраля Россия начала специальную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые, в первую очередь, затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной. Власти заявили о готовности к такому сценарию и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Центральный банк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что привело к недовольству граждан некоторых стран ЕС.