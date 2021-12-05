В России и мире

ЮНЕСКО отклонила заявку России на участие в конференции о свободе СМИ

Россию не допустили к участию в конференции ЮНЕСКО по вопросам свободы СМИ, сообщается на сайте министерства иностранных дел РФ.

«Ежегодно 3 мая отмечается Всемирный день свободы печати, провозглашенный в 1993 году Генеральной Ассамблеей ООН. По этому случаю ЮНЕСКО – профильным учреждением системы ООН по вопросам международного информационного сотрудничества – традиционно проводятся тематические конференции. К сожалению, к участию в мероприятии этого года Россия допущена не была», – говорится в сообщении.

Секретариат ЮНЕСКО от лица организаторов форума «под надуманным предлогом отклонил российские заявки на проведение специальной сессии о влиянии крупных ИТ-компаний на работу СМИ, а также на выступления экспертов в рамках панельных дискуссий». «Мотивировка отказа о "несоответствии" требованиям конференции и уже сформированном списке докладчиков не выдерживает никакой критики, – подчеркнули в МИД РФ. – Предложения российской стороны были направлены в установленные сроки и полностью вписывались в заглавную тему мероприятия».

«Очевидно, что секретариат ЮНЕСКО пошел на поводу у группы известных, крайне ангажированных стран, продвигающих на международной арене политику "отмены" России и ставящих своей целью зачистку информационного поля от точек зрения, отличных от ультралиберальных установок "коллективного Запада"», – считают в ведомстве..

Лишая российских журналистов и общественных деятелей возможности обсуждать актуальные для всего международного сообщества вопросы, организаторы подрывают доверие к конференции как площадке для непредвзятого и профессионального диалога, продолжили в МИД РФ. «Превращают некогда универсальный и авторитетный форум в локальный "междусобойчик". Его итоги не будут иметь ничего общего с концепцией Всемирного дня свободы печати и такими важными ценностями, как плюрализм мнений, всеобъемлющий охват, обеспечение свободы слова и доступа к информации», – добавили в министерстве.