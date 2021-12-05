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В Эстонии годовая инфляция ускорилась почти до 19%

Инфляция в Эстонии в апреле в годовом выражении ускорилась до 18,8%. Об этом сообщил департамент статистики страны 6 мая.

«Индекс потребительских цен в Эстонии вырос в апреле на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с мартом индекс вырос на 3,6%. Товары в годовом исчислении подорожали на 14,4%, а услуги - на 27,8%», - приводит РИА Новости сообщение иностранного ведомства.

Согласно данным департамента, наибольшее влияние на индекс потребительских цен оказали изменения цен, связанные с жильем - они составили более 40% общего повышения индекса. Поступавшее в дома электричество подорожало на 119%, тепловая энергия - на 57,7%, сетевой газ - на 237,2%.

Из продуктов питания в годовом выражении больше всего подорожали картофель (на 134,3%), растительные масла (на 57%), мука и крупы (на 37,7%), макаронные изделия (на 36,9%), яйца (на 34,8%) и свежая рыба (на 30,7%). Бензин подорожал на 32,5%, а дизельное топливо - на 48,6%.