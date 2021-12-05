В России и мире

Практику вручения наборов семьям с новорожденными протиражируют в России

«Единая Россия» проработает вопрос тиражирования практики вручения наборов семьям с новорожденными. Сейчас эта мера поддержки существует в 34 регионах, сообщается в пресс-службе партии.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Вручение подарков новорожденным по всей стране станет не только дополнительной мерой поддержки семей, но и отечественных производителей, которые смогут поставлять продукцию для наполнения таких наборов, отметили участники круглого стола, который прошел в рамках партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья».

Как отметила координатор партпроекта, первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая, партия провела опрос, по итогам которого потребности в наполнении набора для новорожденных соотнесли с уже имеющимся наполнением.

«80% родителей хотели бы видеть в подарках подгузники и бутылочку для кормления, а они есть только в трети наборов. Тверская область оказалась в лидерах по комплектации наборов – 58 единиц внутри подарка. В Курской области всего два предмета, но это – одеяло и комбинезон», - рассказала она.

Отдельно Татьяна Буцкая отметила, что наполнение наборов в основном российского производства.

«Например, в Москве – 45 товаров, из них 32 – российские производители. В Московской области из 49 – 43. Вологодская, Новгородская области – все предметы российского производителя», - подчеркнула она.

В свою очередь, координатор партпроекта по импортозамещению «Выбирай свое», замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Морозов уверен, что бюджетные средства, которые закладываются на реализацию таких мер поддержки, должны быть инвестированы в российские производства.

«Например, в прошлом году в Ульяновской области было вручено 5 тысяч таких подарков. А в этом году правительство области заложило на данную акцию уже 40 млн рублей. И она может быть реализована во многих регионах, так как на 1 апреля в 72 субъектах РФ, по данным Минфина, отмечен профицитный бюджет на 316 млрд рублей», - отметил он.

Как сообщила начальник отдела методологии управления контроля размещения государственного заказа и государственного оборонного заказа Федеральной антимонопольной службы России Людмила Матвеева, нужно вводить меры поддержки для российских производителей, которые поставляют продукцию для наборов новорожденным.

«В ближайшее время таких производителей будет становиться больше с учетом расширения практики импортозамещения», - считает эксперт.

Необходимо также ввести типовую номенклатуру подарков, чтобы базовый набор был одинаковым для всех регионов, отметил директор департамента развития промышленности социально значимых товаров министерства промышленности и торговли Дмитрий Колобов. Помимо этого, надо проработать вопрос возможной замены продукта в наборе при рождении последующих детей.

Инициативы поддерживает родительское сообщество. Например, в Ульяновской области комплектация набора для новорожденных была согласована с представителями реготделения Всероссийского общественного движения «Матери России». А руководитель сообщества «МамаКлуб» из Архангельской области предложила пересмотреть размерный ряд комплектов одежды в наборе, чтобы ее можно было дольше использовать.

В заключение Татьяна Буцкая подчеркнула, что проработка вопроса по внедрению подарков новорожденным по всей стране будет находиться на контроле «Единой России».

Напомним, в Псковской области до 31 декабря 2022 года продлили выдачу сертификатов по акции «Подарок новорожденному». Сертификат дает право на получение детских товаров и принадлежностей в 13 магазинах в Пскове, Острове, Великих Луках и деревне Борисовичи (Псковский район).