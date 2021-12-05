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Глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян ЧС международного значения

Глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения.

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и среди людей. Обычно это легкое заболевание, большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель, но у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы — лихорадка, головная боль, мышечные боли, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела, сообщает РИА Новости.

По последним данным ВОЗ, сейчас зарегистрировано около 14 тысяч случаев оспы обезьян в более чем 70 странах. Большинство заражений выявляется в Европе.