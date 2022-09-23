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Территории ДНР и ЛНР войдут в состав России в границах 2014 года - Песков

Территории ДНР и ЛНР войдут в состав Российской Федерации в границах 2014 года, в которых РФ ранее признала независимость этих государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, примут ли новые территории в состав России целиком или только части, контролируемые российскими вооруженными силами.

«Донецкая и Луганская Народные Республики признаны Российской Федерацией в рамках границ 2014 года», - приводит слова Пескова РИА Новости.

На вопрос о том, что делать с неосвобожденной территорией ДНР, Песков ответил, что «ее предстоит освободить», поскольку в состав РФ «вступает признанное нами государство в границах 2014 года».

Информацию касательно территорий Херсонской и Запорожской областей пресс-секретарь президента обещал уточнить сегодня.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Украина не признает результаты референдума.

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В пятницу в Георгиевском зале Кремля состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий, в которой примет участие Владимир Путин. Накануне президент Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями.