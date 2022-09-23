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Россияне пристегивали 13-летнюю дочь к батарее за опоздание домой

Уголовное дело в отношении 40-летней женщины и 43-летнего мужчины возбудили следователи в Красноярском крае, сообщается на сайте местного управления СК РФ. Супруги подозреваются в жестоком обращении с несовершеннолетней дочерью, а также в незаконном лишении ее свободы.

По данным следствия, в период с мая по июль подозреваемые «намеревались повлиять на воспитание 13-летней дочери, которая приходила с прогулок позже установленного родителями времени». Они привязывали девочку металлической цепью к трубе отопления, лишая свободы передвижения.

Так, 24 мая отец девочки, действуя с одобрения своей супруги, пристегнул металлическую цепь к ноге дочери и закрепил за батарею. Кроме того, 29 мая пьяная женщина самостоятельно пристегнула дочь этой же цепью к трубе, полагая, что таким образом занимается ее воспитанием.

В настоящее всех детей подозреваемых (4, 11, 12, 14 и 17 лет) изъяли из семьи и поместили в Центр семьи «Минусинский».

В отношении матери девочки избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Мужчину задержали, следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.