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Песков прокомментировал план Маска о мирном урегулировании вопроса с Украиной

Это весьма позитивно, что такой человек, как американский предприниматель и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, ищет пути мирного выхода по ситуации вокруг Украины, в отличие от многих профессиональных дипломатов он «все-таки пытается искать пути для достижения мира», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«На самом деле это весьма позитивно, что такой человек, как Илон Маск, ищет пути мирного выхода из ситуации», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Он добавил, что Россия с самого начала «была за то, чтобы ее условия были выполнены путем переговоров». В отличие от многих профессиональных дипломатов, Илон Маск «все-таки пытается искать пути для достижения мира», при этом достижение мира без выполнения условий России невозможно, отметил Песков.

«Там многие идеи заслуживают внимания. Что касается проведения референдумов: жители уже высказали свое мнение. И здесь ничего другого быть не может. <...> Но, еще раз повторяю, сам по себе факт весьма позитивный», — уточнил пресс-секретарь главы государства.

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Илон Маск ранее предложил свое видение урегулирования украинского конфликта. Его план включает в себя «повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН», «сохранение Крыма формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины, уточняет радио Sputnik.