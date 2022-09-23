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Совет Федерации одобрил вступление освобождённых территорий в состав России

Совет Федерации одобрил законы о ратификации договоров о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, сообщается на сайте Государственной Думы.

Фото: Государственная Дума РФ

Сенаторы проголосовали за ратификацию законов о новых территорий единогласно — «за» проголосовали 153 из 153 присутствующих.

Председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале отметил, что теперь в Российской Федерации 89 субъектов. По его словам, жители новых территорий ждали воссоединения с Россией 30 лет.

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Документы о ратификации представил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Этот процесс стал логическим продолжением воссоединения русских земель, начатый с возвращения в Россию Республики Крым и города Севастополя в 2014 году», — сказал он.

Кроме того, Государственная Дума приняла в первом чтении и в целом четыре федеральных конституционных закона о вхождении ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. В соответствии с положениями проектов ФКЗ со дня принятия регионов в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период.

Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, освобожденных Россией в ходе спецоперации на Украине, с 23 по 27 сентября голосовали по вопросу вступления своих регионов в состав РФ. В Запорожье за вхождение в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05% хотят присоединения региона к России, а в ДНР — 99,23%. Референдумы на этих территориях признаны состоявшимися.

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30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал с главами территорий договоры о вхождении регионов в состав страны. Конституционный суд России 2 октября признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области.