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В России и мире

Совет Федерации одобрил вступление освобождённых территорий в состав России

04.10.2022 11:03|Псков

Совет Федерации одобрил законы о ратификации договоров о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, сообщается на сайте Государственной Думы. 

Фото: Государственная Дума РФ 

Сенаторы проголосовали за ратификацию законов о новых территорий единогласно — «за» проголосовали 153 из 153 присутствующих.

Председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале отметил, что теперь в Российской Федерации 89 субъектов. По его словам, жители новых территорий ждали воссоединения с Россией 30 лет. 

Документы о ратификации представил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Этот процесс стал логическим продолжением воссоединения русских земель, начатый с возвращения в Россию Республики Крым и города Севастополя в 2014 году», — сказал он.

Кроме того, Государственная Дума приняла в первом чтении и в целом четыре федеральных конституционных закона о вхождении ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. В соответствии с положениями проектов ФКЗ со дня принятия регионов в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период.

Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, освобожденных Россией в ходе спецоперации на Украине, с 23 по 27 сентября голосовали по вопросу вступления своих регионов в состав РФ. В Запорожье за вхождение в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05% хотят присоединения региона к России, а в ДНР — 99,23%. Референдумы на этих территориях признаны состоявшимися.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал с главами территорий договоры о вхождении регионов в состав страны. Конституционный суд России 2 октября признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области.

Теги: #Россия #ЛНР #ДНР
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Референдумы о присоединении освобожденных территорий к РФ Совет Федерации одобрил вступление освобождённых территорий в состав России В состав Российской Федерации вошли четыре новых субъекта Переходный период для интеграции новых регионов в состав РФ продлится до 2026 года Конституционный суд одобрил документы о принятии в состав России новых субъектов Концерт в честь итогов референдумов прошел в Пскове. ФОТО Псковский губернатор о выступлении Путина: Президент назвал вещи своими именами Андрей Турчак: Восемь лет Донбасс шёл к своей мечте Александр Козловский назвал явку на референдумах беспрецедентной Избиратели поддержали вхождение ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ Опубликованы первые результаты референдумов по ЛДНР, Запорожской и Херсонской областям В России закончилось голосование жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей Члена избирательной комиссии контузило в Донецке Игорь Сопов работает на референдуме в Донецке в качестве международного наблюдателя Более 30 человек проголосовали в пункте временного проживания в Невельском районе на референдуме Референдумы о вхождении ЛДНР в состав России признаны состоявшимися Совет Федерации может рассмотреть закон о вхождении в Россию новых субъектов 29 сентября В Псковской области на четырех участках идет голосование на референдумах Явка на референдумах по вхождению в состав России превысила 15% Концерт в поддержку референдумов на освобожденных территориях проходит в Пскове. ФОТО Референдумы о присоединении к России начинаются в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Концерт в поддержку референдумов на освобожденных территориях пройдёт в Пскове Открыты горячие линии по вопросам участия в референдумах Четыре участка для голосования откроют в Псковской области для жителей ЛДНР Александр Котов: Решение о проведении референдумов в ЛДНР своевременно Путин: Россия поддержит решение жителей Донбасса, Запорожья и Херсона Запорожская область объявит независимость в своих административных границах Референдум на освобожденных территориях пройдет с 23 по 27 сентября Андрей Турчак: Де-факто Донбасс и освобождённые территории — уже Россия Вячеслав Володин заявил о поддержке Россией референдумов в Донбассе В Херсонской области приняли решение о проведении референдума по вхождению в состав РФ Общественная палата ЛНР призвала главу республики немедленно провести референдум Андрей Турчак: Референдумы в ДНР и ЛНР обязательно состоятся Андрей Турчак: Херсонская область, ЛНР и ДНР войдут в состав России
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