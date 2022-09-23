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В администрации президента сочли непроработанной идею отменить новогодние мероприятия

Инициатива по отмене связанных с Новым годом и Рождеством мероприятий в Петербурге и ряде других городов является непроработанной и преждевременной. Об этом, комментируя подобные сообщения, заявил источник в администрации президента России, передает «Газета.Ру».

Ранее сообщалось, что власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области отменили праздничные новогодние мероприятия, а сэкономленные средства решили направить на приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных.

Такое же решение приняли власти Нижнего Новгорода. Мэр Юрий Шалабаев сообщил об упразднении массовых гуляний, фейерверков и концертов.

Депутат Мосгордумы рассказал, что применение этой инициативы в столице обсудят на ближайшем заседании Московской городской думы уже на следующей неделе.