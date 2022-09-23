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В России и мире

По факту происшествия на Крымском мосту возбуждено уголовное дело

08.10.2022 10:00|ПсковКомментариев: 0

Уголовное дело в связи с происшествием на Крымском мосту возбудило главное следственное управление СК РФ. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. 

По предварительной информации, сегодня утром на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета.

На место выехали криминалисты. Следователи СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

Теги: #Крым #мост
Источник: Псковская Лента Новостей
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