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Скончалась известная оперная певица Галина Писаренко

В воскресенье, 23 октября, умерла российская оперная певица, народная артистка РСФСР Галина Писаренко. Об этом сообщает Газета.Ру со ссылкой на на Московский академический музыкальный театр (МАМТ) им. Станиславского и Немировича-Данченко.

«Сегодня ушла из жизни Галина Алексеевна Писаренко — народная артистка РСФСР, звезда советской и российской оперной сцены, 30 лет блиставшая на подмостках МАМТ, и уникальный педагог. <…> Это большая потеря для всех нас — почитателей ее таланта, учеников, друзей и близких», — сообщили в театре.

Ей было 88 лет.

Прощание с исполнительницей пройдет в фойе Большого зала Московской консерватории 26 октября.

Галина Писаренко появилась на свет 24 января 1934 г. в Ленинграде. В начале 1950-х гг. она окончила детскую музыкальную школу им. Гнесиных по классу фортепиано. Затем занималась вокалом в Академическом музыкальном училище при Московской государственной консерватории (МГК) им. Чайковского, которую окончила в 1961 г. по вокальному классу Нины Дорлиак.

В 1961–1990 гг. Писаренко была ведущей солисткой Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Ее репертуар составляли партии в опереттах и операх «Богема» Джакомо Пуччини, «Прекрасная Елена» Жака Оффенбаха, «Любовный напиток» Гаэтано Доницетти, «Майская ночь» и «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова, «Мнимая садовница» и «Дон Жуан» Вольфганга Амадея Моцарта, «Мавра» Игоря Стравинского, «Кармен» Жоржа Бизе и др.

Фото: РИА Новости