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Рестораны KFC в России откроются под новым брендом

Владелец KFC продаёт рестораны в России местному менеджменту, они откроются под брендом Rostic's, сообщает Telegram-канал РИА Новости со ссылкой на источник в компании.

Напомним, ранее о том, что передача прав на сеть фастфуда KFC в России местному бизнесу находится в процессе, сообщалось в начале августа.

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В начале марта в Yum! Brands сообщили о приостановке инвестиций в Россию и развития на российском рынке. На конец прошлого года в России было открыто 1086 ресторанов KFC и 50 ресторанов Pizza Hut, большинство из них находилось под управлением франчайзи.

Собственные рестораны KFC в России Yum! Brands решила закрыть и договорилась о закрытии российских Pizza Hut с его главным франчайзи - польским холдингом Amrest. Эта компания объявила о временной приостановке операции в своих ресторанах KFC в России.

Крупнейший партнер Yum! Brands в России, отвечающий за KFC, это появившееся в 2018 году совместное предприятие «Интернэшнл Ресторант Брэндс», которым управляет ВТБ и группа инвесторов, среди которых арабский фонд Al Nahdha Investment и инвестиционная Marathon Group.

Напомним, в начале июня компания сообщала о намерении продолжать работу на российском рынке. В Пскове работают два ресторана KFC по адресам: Октябрьский проспект, 36 и Ленинградское шоссе, 26б.