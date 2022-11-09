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Псковский губернатор назвал снос памятника в Резекне болезненной темой

Снос памятника советским воинам-освободителям в латвийском городе Резекне является болезненной темой для Псковской области. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Памятник известен под названием «Алёша». Его снесли, несмотря на протесты жителей, мэра Резекне Александра Барташеевича и рекомендации ООН воздержаться от этого, уточнил губернатор.

Сам мэр приезжал в Псков для налаживания приграничного сотрудничества «Россия – Псков». «Спасибо ему за смелость говорить правду тогда, когда это идет в разрез с политическими требованиями», - добавил Михаил Ведерников.

Он также напомнил жителям, что у области с Прибалтикой тесные связи, так как многие ветераны-псковичи участвовали в освобождении Литвы, Латвии и Эстонии в годы Великой Отечественной войны. «Более того, значительные территории Псковской области и Прибалтики были освобождены в рамках одной фронтовой наступательной операции. Поэтому для нас это действительно общая история», - резюмировал глава региона.