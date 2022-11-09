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Эндокринолог заявил об угрозе набрать лишний вес из-за дефицита железа в организме

Дефицит железа способен сильно проявляться во внешности человека. Главными признаками является бледность кожи и наличие тёмных кругов под глазами, заявил эндокринолог Роман Терушкин.

Недостаток железа может приводить к сухости и шелушению кожи, а также трещинам в уголках рта. Терушкин отметил, что склеры глаз могут иметь голубоватый оттенок при значительном уменьшении уровня железа в организме.

Другим неприятным эффектом от нехватки важного микроэлемента является набор лишнего веса и невозможность похудеть, сообщает runews24.

Врач объяснил, что при дефиците железа страдает процесс питания и снабжение кислородом всего организма, а из-за этого волосы ломаются и выпадают.

Эндокринолог предупредил, что при хронической недостаточности железа способна развиться железодефицитная анемия.