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Президент США Джо Байден испугался бицепсов оператора Первого канала

Президент США Джо Байден испугался бицепсов оператора Первого канала Юрия Шолмова, снимавшего репортаж на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии.

Фото: starhit.ru

Фрагмент, в котором американский лидер обратил внимание на физическую форму сотрудника российского СМИ, показали 16 ноября в эфире выпуска новостей, сообщает «Лента.ру».

«Бицепсы этого парня меня просто пугают. Они больше, чем моя голова. Посмотрите-ка. Вот это парень. Надеюсь, мы в одной команде?» — сказал Байден, показывая на Шолмова.

Затем американскому лидеру сообщили, что мужчина, о котором он говорит, — это оператор из России. В ответ Байден заявил, что ему все равно. «Ну и бицепсы у него. Мы такие называем пушками», — добавил он.

Стоявший рядом президент Франции Эммануэль Макрон тоже оценил физическую форму Шолмова. Он обратился к оператору со словами: «Хорошо тренируетесь».

Напомним, саммит G20 проходит на Бали с 15 по 16 ноября. Российскую делегацию на мероприятии вместо президента Владимира Путина возглавил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров.