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Сын министра цифрового развития Чувашии пообещал расстрелять одноклассников

Правоохранительные органы заинтересовались сыном министра цифрового развития Чувашии Кристины Майниной, который обещал расстрелять учеников элитной школы в Чебоксарах в пятницу, 25 ноября, сообщает Telegram-канал Mash.

Скриншот: Mash / Telegram

Со слов школьников и их родителей, десятиклассник разместил в Тelegram-канале класса родной гимназии №5 несколько постов с кровавыми сценами и угрожал устроить самосуд над одноклассниками в назначенный день.

После этого в квартиру к бунтарю нагрянули с обыском, а руководство школы всячески пыталось «замять» конфликт. Правоохранители изъяли кружку со свастикой, столовые приборы с нацистской символикой и книгу с соответствующим содержанием. Оружия у школьника не нашли.

В настоящий момент по данному факту проводят проверку. По её итогам будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении школьника.