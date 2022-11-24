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Роспотребнадзор опроверг слухи о возврате пограничного ковид-контроля

Роспотребнадзор опроверг сообщения в соцсетях о возвращении пограничного ковид-контроля как на пике пандемии.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение, что Россия якобы возвращает пограничный ковид-контроль – прилетающих в московский аэропорт Шереметьево из Турции пассажиров при посадке подвергли осмотру через тепловизор, а также собрали с них анкеты, сходные с теми, что выдавали приезжающим на пике пандемии.

«В соцсетях активно распространяются сообщения о возвращении "пограничного ковид-контроля как на пике пандемии". Роспотребнадзор подчеркивает: эта информация не соответствует действительности», - приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача применение тестирования возможно в отношении тех, кто прибывает из стран со сложной эпидситуацией по COVID-19. Кроме того, ещё сохраняется требование по заполнению анкет для возвращающихся из-за рубежа, пояснили в ведомстве.

Сотрудники Роспотребнадзора действуют в строгом соответствии с постановлением, при этом ни о каких «новых антиковидных мерах» речи не идёт, подчеркнули в Роспотребнадзоре.