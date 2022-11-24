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Россиянина осудили за убийство двух девочек с особой жестокостью

Верховный суд Республики Тыва вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего местного жителя, который скинул двух несовершеннолетних из окна 8 этажа. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Тыва.

Суд установил, что 30 октября 2021 года, в ночное время, фигурант уголовного дела, разозлившись на шумное поведение девочек девяти и четырнадцати лет, которые не давали смотреть телевизор и не реагировали на его замечания, поочередно скинул их из открытого окна 8 этажа многоквартирного дома в Кызыле.

В результате падения с высоты одна из девочек скончалась на месте, вторая потерпевшая - в медицинском учреждении.

Уголовное дело завели по пунктам «а», «в», «д» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего и лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью).

В ходе судебного следствия подсудимый вину не признал.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет с ограничением свободы на срок 2 года. Отбывать наказание определено первые 5 лет в тюрьме, остальные - в исправительном учреждении строгого режима.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.