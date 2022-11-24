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В России упростят процедуру получения грантов для сельхозкооперативов

Получение грантов будет упрощено для сельхозкооперативов. Изменения вступят в силу с 1 января 2023 года, сообщает Минсельхоз РФ.

Сельхозкооперативам и фермам нужно будет создавать рабочее место на каждые 10 миллионов рублей, выделенных в рамках гранта. Раньше нужно было делать так на каждые 3 миллиона, пишет RuNews24.

Кроме того, владельцы семейных ферм будут использовать часть средств с гранта на покупку участков у муниципалитетов, предназначенных для сельского хозяйства.

Максимальные суммы грантов останутся в тех же объёмах. До 30 миллионов рублей будут выделять на семейные фермы, а до 70 миллионов – на сельхозкооперативы.