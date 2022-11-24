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В аэропорту «Шереметьево» назвали причину потопа

Подтопление в подмосковном аэропорту «Шереметьево» произошло из-за срабатывания датчика противопожарной системы, проводится служебное расследование. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«В паркинге терминала В произошло реагирование противопожарной системы в результате срабатывания датчика», — сказали в пресс-службе.

В «Шереметьево» пояснили, что датчик среагировал на задымление в одном из служебных помещений.

Службы аэропорта оперативно перекрыли воду и локализовали последствия потопа, никто не пострадал, подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что обслуживание рейсов и пассажиров проводится в плановом режиме, инцидент не повлиял на работу аэропорта.

Как передает «Газета.Ру», 11 декабря в терминале В аэропорта Шереметьево сработала пожарная сигнализация и помещение начало заливать водой.