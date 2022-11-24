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Раненого экс-главу Роскосмоса доставили в московский госпиталь

Раненого экс-главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина доставили в госпиталь в Московской области, сообщили его помощник.

«Через несколько дней Дмитрию Олеговичу будет проведена операция по извлечению застрявшего возле позвоночника осколка», — приводит его слова РИА Новости.

Помощник добавил, что перед этим Рогозин намерен присутствовать на прощании со своим погибшим помощником Михаилом Бридасовым. Состояние здоровья экс-главы Роскосмоса позволяет побывать на похоронах.

«У Дмитрия Олеговича проникающее ранение — металлический осколок размером восемь на шесть миллиметров вошел выше правой лопатки недалеко от позвоночника. Чудом не задел легкое. Кроме того, у Дмитрия Олеговича контузия. Никаких других ранений нет», — уточнил он.