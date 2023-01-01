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Правила сжигания мусора на дачных участках упростят в России с 1 марта

Изменения в правила противопожарного режима, упрощающие требования к сжиганию листвы и горючего мусора на дачном участке, вступают в силу с 1 марта текущего года. Об этом сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

«Правительство внесло изменение в действующие правила противопожарного режима, которые вступают в силу с 1 марта. Среди основных моментов, на которые хочется обратить внимание, - упрощение требований к использованию открытого огня для сжигания мусора на приусадебном участке. Теперь для людей создано юридическое обеспечение возможности сжечь на шести сотках прошлогоднюю траву и сухие ветки и не опасаться привлечения к ответственности», - цитирует его ТАСС.

Еникеев пояснил, что, согласно внесенным изменениям, расстояние от очага до домов теперь может быть 15 метров вместо 50, а при использовании негорючей емкости расстояние допускается сократить до 7,5 метра. Но это необходимо делать в безветренную погоду с соблюдением мер предосторожности и ни в коем случае не поручать присмотр за огнем детям.

Также изменениями в правила противопожарного режима урегулированы вопросы, связанные с расстановкой мебели в общих коридорах. «Раньше инспектор мог привлечь к ответственности, даже если, например, в больнице в коридоре стояли банкетки, табуретки, стулья для ожидания или осуществлялась островная торговля в ТЦ. Сегодня этот вопрос разрешен. Теперь все это делать можно, но при соблюдении геометрических параметров эвакуационных проходов», - пояснил Еникеев.