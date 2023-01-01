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Замерзающий на трассе россиянин сжёг свои вещи, чтобы согреться

Госавтоинспекторы помогли замерзающему на трассе водителю, который жёг свои вещи, чтобы согреться. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

«Инспекторы ДПС ГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району капитан полиции Павел Вохрамеев и лейтенант полиции Дмитрий Федосеев в районе 53 километра автодороги "Нягань – Талинка" обнаружили стоящий на обочине автомобиль КамАЗ», - говорится в сообщении.

Грузовик сломался, водитель в одиночку не смог устранить поломку. Температура воздуха на улице достигала отметки в -36°C, чтобы согреться мужчина развел костер и сжигал в нем вещи, находившиеся в машине.

«Госавтоинспекторы отогрели водителя в патрульном автомобиле. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает», - заключили в ведомстве.