В России и мире

Автомобиль с тремя людьми провалился в яму с кипятком в российском регионе

Автомобиль с тремя людьми провалился в яму с кипятком в Саратове. Об этом в своём Telegram-канале сообщила мэр города Лада Мокроусова.

«Ночью на участке улицы имени Академика Антонова произошел порыв трубопровода системы теплоснабжения. В результате коммунальной аварии на дороге образовалась яма, заполненная горячей водой. В неё попал легковой автомобиль, в котором находились двое взрослых и ребёнок. К счастью, они не пострадали. Движение по улице имени Академика Антонова временно приостановлено», - написала она.

Из-за порыва горячей воды на указанном участке, мужчина получил ожоги и был в состоянии средней степени тяжести. Его госпитализировали в профильное учреждение.

Глава города поручила исполняющему обязанности заместителя главы по социальной сфере Максиму Михайловскому выехать в стационар и выяснить какая ещё помощь необходима пострадавшему. Подачу теплоносителя в дома восстановили.