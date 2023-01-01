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Автомобиль с тремя людьми провалился в яму с кипятком в российском регионе

07.01.2023 21:16|ПсковКомментариев: 0

Автомобиль с тремя людьми провалился в яму с кипятком в Саратове. Об этом в своём Telegram-канале сообщила мэр города Лада Мокроусова.

«Ночью на участке улицы имени Академика Антонова произошел порыв трубопровода системы теплоснабжения. В результате коммунальной аварии на дороге образовалась яма, заполненная горячей водой. В неё попал легковой автомобиль, в котором находились двое взрослых и ребёнок. К счастью, они не пострадали.  Движение по улице имени Академика Антонова временно приостановлено», - написала она.

Из-за порыва горячей воды на указанном участке, мужчина получил ожоги и был в состоянии средней степени тяжести. Его госпитализировали в профильное учреждение. 

Глава города поручила исполняющему обязанности заместителя главы по социальной сфере Максиму Михайловскому выехать в стационар и выяснить какая ещё помощь необходима пострадавшему. Подачу теплоносителя в дома восстановили. 

Теги: #автомобиль
Источник: Псковская Лента Новостей
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