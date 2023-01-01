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Самолёт застрял в снегу перед вылетом из аэропорта Перми

08.01.2023 11:00|ПсковКомментариев: 0

Самолёт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Перми рано утром 8 января, сообщает Уральская транспортная прокуратура. 

Фото здесь и далее: Уральская транспортная прокуратура

«8 января в 07:20 в аэропорту города Перми (Большое Савино) при выводе двигателей на режим взлёта повело в сторону воздушное судно В-737, выполняющее рейс ДР 6512 по маршруту Пермь - Москва (Шереметьево) авиакомпании "Победа". В результате произошедшего воздушное судно выкатилось передней стойкой шасси за пределы взлётно-посадочной полосы на примыкающую к ней часть летного поля», - сообщили в ведомстве. 

На борту находились 183 пассажира, из них 7 детей, один из которых инвалид, и 6 членов экипажа. Пассажиров эвакуировали. 

Теги: #самолет
Источник: Псковская Лента Новостей
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