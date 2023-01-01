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Женщина и трое детей отравились угарным газом в Казани

Трое детей в возрасте от пяти до 11 лет попали в больницу из-за отравления угарным газом в Казани, также пострадавшая пожилая женщина от госпитализации отказалась, сообщает пресс-служба МЧС по Татарстану.

Инцидент произошел 8 января в 00.10 в Кировском районе в доме 5 на улице Повстанченской, уточняет РИА Новости.

«В результате отравления угарным газом в квартире жилого многоквартирного дома пострадали мальчики 2011 и 2014 годов рождения и девочка 2017 года рождения. С диагнозом "отравление угарным газом средней степени тяжести" госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу. Женщина 1941 года рождения с отравлением угарным газом лёгкой степени тяжести от госпитализации отказалась», - говорится в сообщении.

Предварительная причина происшествия - неисправность системы вентиляции.