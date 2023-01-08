Глава Кузбасса лишил Галкина* региональных наград

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал постановление о лишении региональных наград артиста Максима Галкина*, следует из постановления, опубликованного на сайте правительства Кузбасса.
«В связи с совершением Галкиным* Максимом Александровичем проступка, порочащего его как награжденного, постановляю: лишить Галкина* Максима Александровича наград Кемеровской области: ордена Почета Кузбасса; медали "За веру и добро"», - приводит РИА Новости содержание документа.
Во вторник Цивилев поддержал обращение ветеранов, которые потребовали лишить Галкина* областных наград.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.