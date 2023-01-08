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Гулявшего на Красной площади теленка направили в центр реабилитации

Теленок, которого выгуливала на Красной площади в Москве гражданка США, направлен в реабилитационный центр для животных, рассказал представитель экстренных служб столицы.

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал, что накануне днем «гражданка США разгуливала с теленком на Красной площади». Как уточнили в пресс-службе Тверского суда, на американку поступили два протокола: ее обвинили в несанкционированной акции, помешавшей пешеходам (грозит до 15 суток), и сопротивлении полиции (также до 15 суток).

«Животное отправлено в центр реабилитации животных», - приводит слова представителя экстренных служб РИА Новости. Адрес заведения не уточняется.