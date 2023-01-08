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Астрономы обнаружили 12 новых спутников Юпитера

Центр малых планет, который систематизирует данные о всех малых объектах Солнечной системы, в том числе спутниках, кометах и карликовых планетах, объявил, что астрономы открыли еще двенадцать новых спутников Юпитера. Самый далекий новый объект под названием S/2003 J10 делает полный оборот вокруг газового гиганта за 18 лет, пишет издание Naked Science.

Фото: NASA

Теперь у Юпитера — целых 92 спутника. Это больше, чем у Сатурна, который до сих пор считался рекордсменом — у него подтверждено всего 83 спутника.

Все обнаруженные новые спутники Юпитера очень маленькие (большинство имеют диаметр не больше восьми километров) и вращаются вокруг планеты на большом расстоянии (например, девяти объектам из этих 12-ти требуется более 550 дней для совершения полного оборота вокруг планеты).