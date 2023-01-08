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Прохожие через балкон спасли из горящей квартиры беременную и ребенка в российском городе

В Ярославле прохожие через окно лоджии спасли от пожара беременную и ребенка. Спасение организовал сотрудник МЧС, проживающий в этом доме, рассказал главный специалист пресс-службы ГУ МЧС по Ярославкой области Сергей Линник.

Возгорание в доме 5 по улице Звездная произошло около 10 часов. По прибытии пожарных выяснилось, что пожар случился на кухне в квартире на 3 этаже. Была установлена автолестница, огонь полностью потушили примерно через полчаса. Одновременно шла эвакуация жителей подъезда - было большое задымление. Всего эвакуировали 50 человек, пишет «Российская газета».

Спасение женщины с ребенком из квартиры, в которой случился пожар, произошло еще до прибытия пожарных. Сотрудник специальной пожарной части Виталий Трубников, проживающий в этом доме, не был на службе. Он вышел во двор и увидел черный дым. Мужчина рассказал, что подумал, будто это кто-то поджег покрышки. На всякий случай пошел за дом посмотреть. Заглянув за угол, он увидел женщину, мечущуюся в окне лоджии с криками.

Он вместе с другими очевидцами попал на второй этаж в квартиру под той, где случился пожар. Мужчины сумели через лоджию второго этажа вытащить сначала ребенка, потом женщину, которая оказалась беременной. Там уже приехал пожарный расчет. Затем пожарные ликвидировали возгорание.