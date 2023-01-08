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Кадыров ответил на критику из-за назначения родственников высокие посты в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику из-за назначения родственников на высокие посты в республике. Пост он разместил в своем Telagram-канале.

«Различные "политологи" и "эксперты" (именно в кавычках) любят рассуждать о Законе, когда дело касается моих родственников-госслужащих. <...> Послушать их страшилки, так вся республика развалится из-за того, что среди сотни тысяч служащих в регионе несколько моих близких родственников. <...> Вдвойне смешно, когда меня обвиняют в нарушении Закона. Напомню им, что в Чеченской Республике Закон превыше всего!» — приводит слова Кадырова РИА Новости.

Он добавил, что «тысячи чеченцев пожертвовали своими жизнями» ради конституции республики, и среди погибших — его близкие, друзья, родственники «и самый дорогой мне человек – Отец».

«Львиная доля нынешних чиновников — это те самые первые члены команды Кадырова, которые рисковали жизнями. Да, среди них и мои родственники», — указал Кадыров.

Политик заявил, что с его родственников на любой должности «спрос в десятки раз больше», так как им приходится доказывать, что они работают «не благодаря мне, а вопреки».

«Кому доверяю, того и назначаю. Мне важны результат и самоотдача, а не то, что скажет какой-нибудь буквоед-политолог», — заключил глава региона.

Ранее Кадыров объявил о назначении 26-летнего племянника Хамзата Кадырова на должность министра имущественных и земельных отношений региона. Старшая дочь Кадырова — Айшат Кадырова, занимает должность министра культуры Чечни, также две дочери главы региона занимают руководящие посты в республике: Хадижат Кадырова — руководитель департамента дошкольного образования мэрии Грозного, а Хутмат Кадырова — заместитель руководителя секретариата главы Чечни.