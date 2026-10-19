Вице-премьер Григоренко попросил о переходе на другую работу

Вице-премьер - глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко обратился с просьбой о переходе на другую работу, она была поддержана президентом и премьер-министром России, сообщил журналистам директор департамента пресс-службы и референтуры правительства - пресс-секретарь главы российского правительства Борис Беляков.

Ранее в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин предложил первого замминистра финансов Ирину Окладникову на должность вице-премьера - главы аппарата правительства.

«Дмитрий Юрьевич Григоренко, курируя вверенные ему направления - финансы и цифровое развитие, зарекомендовал себя как профессионал и эффективный управленец. Просьба Дмитрия Юрьевича о переходе на другую работу поддержана президентом и председателем правительства», - сказал Борис Беляков.

Дмитрий Григоренко родился 14 июля 1978 года в городе Нижневартовске Тюменской области. В 2000 году окончил Институт экономики, права и естественных специальностей Кубанского государственного университета и Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента.

В 2003-2020 годах работал на различных должностях в министерстве по налогам и сборам России и в Федеральной налоговой службе, в том числе с 4 октября 2013 года – заместителем руководителя ФНС, пишет РИА Новости. В январе 2020 года назначен вице-премьером – руководителем аппарата правительства Российской Федерации.

В правительстве Дмитрий Григоренко курирует такие госпрограммы, как «Информационное общество», «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», «Юстиция», а также нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».