Вице-премьер Григоренко попросил о переходе на другую работу

Вице-премьер - глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко обратился с просьбой о переходе на другую работу, она была поддержана президентом и премьер-министром России, сообщил журналистам директор департамента пресс-службы и референтуры правительства - пресс-секретарь главы российского правительства Борис Беляков.
Ранее в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин предложил первого замминистра финансов Ирину Окладникову на должность вице-премьера - главы аппарата правительства.
Дмитрий Григоренко родился 14 июля 1978 года в городе Нижневартовске Тюменской области. В 2000 году окончил Институт экономики, права и естественных специальностей Кубанского государственного университета и Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента.
В правительстве Дмитрий Григоренко курирует такие госпрограммы, как «Информационное общество», «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», «Юстиция», а также нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».